5de triomf in Paris-Bercy voor Djokovic 04 november 2019

Novak Djokovic won gisteren voor de vijfde keer de Rolex Paris Masters na een eenvoudige 6-3, 6-4-zege op Denis Shapovalov (ATP 15). De jonge Canadees kreeg zijn plaats in de finale cadeau van Rafael Nadal nadat de Spanjaard zich met een buikspierblessure net voor aanvang van de halve finale zaterdag moest terugtrekken. Nadal is zo ook onzeker voor de Masters in Londen die zondag van start gaan. Voor die ATP Finals is Djokovic nu zonder twijfel de grote titelfavoriet, na zijn demonstratie in Parijs waar hij op de hele week geen set verloor. De Servische nummer één boekte in Bercy in zijn 50ste Masters Series-finale zijn 34ste triomf, meteen ook zijn 77ste ATP-toernooizege. (FDW)