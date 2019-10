Exclusief voor abonnees 5de keer uitstel 14 oktober 2019

Hagibis, de tyfoon die elders in het land gruwelijk veel schade aanrichtte en mensenlevens kostte, zorgde ervoor dat er zaterdag niet werd gereden. Voor de vijfde keer in de geschiedenis werden de kwalificaties dus op zondagochtend gereden. De vorige keren was dat in Suzuka (2004 en '10), Melbourne ('13) en Austin ('15). Leuke statistiek: telkens stond een Duitser op de pole. Respectievelijk Sc humacher, Vettel, Vettel, Rosberg en gisteren Vettel.

