5de Europese Gouden Schoen voor MESSI 19 december 2018

00u00 0

De schoenenkast staat stilaan vol. Lionel Messi ontving gisteren zijn vijfde Europese Gouden Schoen - een recordaantal. De trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste schutter op ons continent. Messi deed vorig seizoen met 34 competitiegoals in 36 matchen beter dan Mo Salah (32) en Harry Kane (30). Tijdens een ceremonie plaatsten vijf zieke kinderen uit een lokaal ziekenhuis, dat steun krijgt van de Leo Messi Foundation, de trofeeën op een display gevormd uit de letters van zijn achternaam. Ook dit seizoen ligt de Argentijn op koers om de bekroning in de wacht te slepen, met 14 treffers in evenveel wedstrijden voor Barcelona. (VDVJ)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN