5de coach die van kampioenenploeg naar concurrent gaat

Philippe Clement en Aimé Anthuenis (1999) zijn niet de enige hoofdtrainers die in de naoorlogse periode na een titel in onze hoogste klasse vertrokken naar een concurrent. Het meest recente voorbeeld is Michel Preud'homme, die er in 2008 voor koos om Standard na het kampioenschap in te ruilen voor AA Gent. Ook Eric Gerets deed het. De 'Leeuw' pakte in 1997 verrassend de titel met Lierse en trok daarna naar Club Brugge. En tot slot was er ook Aad de Mos. De Nederlander maakte in 1989 als kampioenentrainer de overstap van KV Mechelen naar Anderlecht. (JSe)