595 minuten zonder tegengoal 09 november 2018

Hij lijkt niet meer te kloppen. Sinds de goal van Mbokani in de beker is KVM-doelman Michael Verrips al 595 minuten ongeslagen. Een indrukwekkend cijfer, maar nog een eindje verwijderd van de geel-rode recordhouder. In het seizoen '01-'02 hield Ivan Willockx in competitie (2de klasse) en beker liefst 920 minuten zijn netten schoon. Clubicoon Michel Preud'homme kwam in '86-'87 aan 815 minuten zonder tegengoal.