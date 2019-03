594 zonnepanelen op dak zwembad 22 maart 2019

Op het dak van het zwembad en de sporthal in Nieuwpoort komen in totaal 594 zonnepanelen. De plaatsing is intussen gestart. De 594 zonnepanelen zijn goed voor een kwart van het huidige, jaarlijkse verbruik van de sporthal en het zwembad in het Leopold II-park. Nieuwpoort mikt op een terugverdientijd van acht jaar. De provincie West-Vlaanderen gaf een subsidie van 100.000 euro. De totale kostprijs bedraagt ruim 230.000 euro. De plaatsing van de zonnepanelen zal in totaal zeker twee weken duren. Het zwembad blijft gewoon open tijdens de werken aan het dak. (GUS)