59 kilometer met gebroken knieschijf Gilbert huiswaarts na horrorcrash 25 juli 2018

Voor Philippe Gilbert eindigde de Tour gisteren in de afdaling van de Col de Portet-d'Aspet. In een bocht naar links ging onze landgenoot plots aan het slippen. Gilbert verloor de controle over zijn fiets en dook vol over kop het vier meter diepe ravijn in. Daar leek hij relatief ongedeerd terug uit te klauteren. Gilbert haalde nog de finish in Bagnères-de-Luchon, maar kreeg daar slecht nieuws te horen. Bleek dat hij nog 59 kilometer had gereden met een gebroken. "Mijn Tour zit erop", aldus Gilbert, die bij het herbekijken van de tv-beelden van zijn val mentaal brak en in tranen uitbarstte. "Ik landde op mijn rug. Keihard. Rond me zag ik alleen maar stenen. Even dacht ik dat ik alles in mijn lichaam gebroken had. Ik durfde zelfs niet meer te bewegen. Maar uiteindelijk kom ik er nog goed vanaf. Ik heb heel veel geluk gehad." Gilbert kreeg als troost de dagprijs van de strijdlust. (JDK)

