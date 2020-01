Exclusief voor abonnees 589.000 euro vs 6,63 miljard Transferbedragen in vrouwenvoetbal zijn peanuts 23 januari 2020

00u00 0

Een kloof zo groot als de Grand Canyon. Uit het jaarlijkse transferrapport van de FIFA blijkt dat in 2019 wereldwijd amper 589.000 euro aan transfers betaald werd in het vrouwenvoetbal. Ter vergelijking: bij de mannen was dat 6,63 miljard euro - ruim 10.000 keer meer dus. Uit de analyse blijkt ook dat Belgische clubs in totaal 182,6 miljoen aan transfers besteedden, tegenover 295,6 miljoen aan inkomsten. Die nettowinst van 113,6 miljoen is een straf cijfer. Alleen Portugal (384 miljoen), Nederland (273,6 miljoen) en Frankrijk (251,1 miljoen) deden nog betere zaken. (VDVJ)