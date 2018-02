584 asielzoekers al 5 jaar of langer in tijdelijke opvang Sven Spoormakers

05 februari 2018

05u00 0 De Krant 584 mensen wachten al vijf jaar, of soms veel langer, op een definitief antwoord op hun asielaanvraag. Die lijst dient nu dringend weggewerkt, vindt staatssecretaris Francken. "Maar er komt géén collectieve regularisatie."

Hij was stomverbaasd, zegt Theo Francken (N-VA), toen hij bij Fedasil - met dank aan een nieuwe databank - de lijst onder ogen kreeg: 584 mensen verblijven al vijf jaar of langer in opvang, in afwachting van een definitieve beslissing over hun asielaanvraag. "Er is blijkbaar jarenlang niéts gedaan om hen duidelijkheid te geven. Wisten mijn voorgangers dat er meer dan 500 mensen langer dan vijf jaar in een soort van vacuüm zitten? Ik denk het niet. Het is nochtans de verantwoordelijkheid van de overheid om iedereen die hier asiel aanvraagt snel te laten weten of ze hier kunnen blijven of niet."

Werkgroep

Dus heeft Francken in oktober vorig jaar een werkgroep opgestart die voor al die mensen een oplossing moet zoeken, te beginnen met degenen die al het langst wachten. "We zullen geval per geval bekijken of ze een verblijfsvergunning krijgen, dan wel of het een verhaal van terugkeer naar hun land van herkomst wordt. Het wordt géén collectieve regularisatie. Ik wil zeker geen mensen met een strafblad asiel geven."

Bovendien zit er een budgettaire logica achter het initiatief. "Al die mensen opvangen aan een gemiddelde kost van 40,83 euro per persoon per dag, betekent een maandelijkse kost van 680.000 euro voor Fedasil. In tijden van budgettaire krapte is het ook daarom belangrijk om deze lijst weg te werken", besluit Francken.