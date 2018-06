58 winkeldiefstallen per dag 08 juni 2018

In 2016 werden elke dag gemiddeld 58 winkeldiefstallen gepleegd - goed voor 21.388 in totaal. Dat is een lichte daling in vergelijking met 2014, toen er 21.817 diefstallen werden gepleegd. De cijfers komen uit de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie. "In het eerste semester van 2017 werden 10.544 winkeldiefstallen geregistreerd, de dalende trend zet zich dus verder", zegt Franky Demon (CD&V), die de cijfers opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Volgens Demon is dat een gevolg van de 120 zones die een Zelfstandigen Informatie Netwerk (ZIN) of buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z) hebben uitgebouwd. (KAV)