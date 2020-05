Exclusief voor abonnees 57,5% woonzorgcentra coronavrij 06 mei 2020

Van alle woonzorgcentra blijkt ongeveer 57,5% coronavrij. Dat is toch wat de voorzieningen zelf rapporteren. Twee weken geleden was dat nog voor minder dan de helft van de woonzorgcentra het geval. "Hoe meer we testen, hoe duidelijker het wordt dat we met een beperkt aantal woonzorgcentra zitten dat een groot aantal besmettingen telt", aldus minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Ruim 4% van de voorzieningen kampt met een grote uitbraak van het virus: daar is meer dan 30% van de bewoners vermoedelijk of bevestigd besmet met corona. Dat cijfer blijft volgens de minister min of meer constant. In totaal zijn ruim 40.000 bewoners getest, van wie er ruim 2.200 (5,5%) coronapositief bleken. Van het zorgpersoneel in woonzorgcentra zijn er intussen ruim 61.500 getest. Van hen bleek 2% besmet.

