03 januari 2019

Afgelopen jaar zijn in Vlaanderen 57.010 nieuwe eenmanszaken en vennootschappen opgericht. Dat komt neer op een groei van 9,1% tegenover 2017, zo blijkt uit een analyse van Unizo op basis van gegevens van het handelsinformatiebureau Graydon Belgium. De zelfstandigenorganisatie verwacht dat het aantal starters nog met 741 zal oplopen omdat nog niet alle administratie van 2018 is verwerkt. Van de nieuw opgerichte bedrijven is 62,1% een eenmanszaak. De stijging is merkbaar in alle provincies, maar is met 13,1% het grootst in Oost-Vlaanderen. Volgens Unizo heeft de stijging onder meer te maken met de aantrekkende economie.

