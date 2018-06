56 kilo cocaïne verstopt in nep-ananassen 12 juni 2018

00u00 0

Variatie moet er zijn, ook bij drugssmokkel. In plaats van via de klassieke bananen hebben smokkelaars nu geprobeerd om cocaïne in ons land te krijgen met ananassen. De Antwerpse douane heeft vorige maand 56 kilo coke gevonden in een lading uit Costa Rica, waarbij er valse exemplaren verstopt zaten tussen het echte fruit. Er werd nog niemand gearresteerd, laat het parket weten. De federale gerechtelijke politie doet nu verder onderzoek. Ook in Nederland kon de politie onlangs nog 500 kilo drugs onderscheppen in een lading ananassen. (NBA)