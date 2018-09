56,7°C 01 september 2018

... is volgens de World Meteorological Organization (WMO) zelfs na de voorbije verzengende hittegolven de warmste temperatuur die ooit op aarde werd gemeten. En dit op 10 juli 1913 in Furnace Creek middenin de sowieso al oververhitte Amerikaanse Death Valley-woestijn. Volgens getuigenissen zorgde een hevige zandstorm die dag voor een extra 'hittesprongetje'. Opvallend: dit wereldrecord werd pas enkele jaren geleden officieel erkend nadat de WMO een eerdere recordmeting - 58°C op 13 september 1922 in het Libische Al Aziziyah - had geschrapt omdat die meting niet volgens de regels was verlopen. (StV)