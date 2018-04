556 07 april 2018

00u00 0

Zoveel mensen zijn tot op vandaag al in de ruimte geweest, rekende men bij National Geographic na, met de Russische kosmonaut Joeri Gagarin in april 1961 als allereerste en Dirk Frimout (in 1992) en Frank De Winne als enige Belgen tot nu toe. Al werd De Winne wel twee keer richting heelal gekatapulteerd - in 2002 en 2009 - en verbleef hij voor die laatste missie liefst zes maanden in het Internationaal Ruimtestation ISS. Niet toevallig hadden de meeste ruimtevaarders de Amerikaanse (337) of Russische (118) nationaliteit. Nog enkele recordhouders: de Russische Valentina Teresjkova was in juni 1963 de allereerste vrouw in de ruimte, terwijl de Amerikaan John Glenn in 1998 met zijn 77 jaar meteen de alleroudste man ooit 'in space' was. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN