Exclusief voor abonnees 55.000 klachten en vragen per dag bij Brussels Airlines 02 juli 2020

Brussels Airlines kreunt onder klachten- en vragentelefoontjes: 55.000 per dag in plaats van 3.000. Reden? Recent geboekte - en betaalde - vluchten worden plots geschrapt of verplaatst. "Ons vluchtschema voor september en oktober werd geüpdatet, waardoor we veel passagiers handmatig moeten omboeken", klinkt het. "Het klopt dat nieuwe oproepen soms onmiddellijk worden afgebroken. We willen ons daarvoor excuseren." Op de eerste dag van de grote vakantie overschreed Brussels Airport in Zaventem de symbolische kaap van 10.000 passagiers. "Mooi, maar vorig jaar waren dat er nog 90.000."

