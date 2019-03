55.000 euro schadevergoeding voor agent na ruzie over parkeerboete 14 maart 2019

Een man van 49 en zijn zoon (23) zijn veroordeeld tot een schadevergoeding van 54.565 euro en 150 uur werkstraf nadat ze de arm van een agent gebroken hadden. De twee, beiden jeugdtrainers bij een Bilzense voetbalclub, werden woest toen de agent een parkeerboete uitschreef. "Zo'n geweld heb ik in die 41 jaar dienst nog nooit meegemaakt", aldus de 60-jarige agent uit Hoeselt. De man was aan één van zijn laatste interventies bezig voor hij met pensioen zou gaan. Volgens de advocaat van het slachtoffer is de uitspraak "een duidelijk statement tegenover geweld tegen politiemensen". (DSS)