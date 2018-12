54 Cijfer van de week 22 december 2018

00u00 0

Michelle Obama is bezig haar biografie te promoten en deed dat deze week in New York. Inclusief een paar glitterlaarzen - dijhoog! - en een knalgele outfit. Michelle, voormalig presidentsvrouw, is 54 jaar. In België is dat een leeftijd waarop je post krijgt over pensioensparen en multifocale brillen. Neen, dan toch liever dijhoog.