542.000 bezoekers

Het 96ste autosalon, dat gisteren om 19 uur de deuren sloot, kreeg 542.566 bezoekers over de vloer, weet organisator Febiac. Daarnaast bezochten zo'n 36.000 mensen de thematentoonstelling 'We are Mobility'. "Febiac stelt met plezier vast hoe de Belg verknocht blijft aan individuele mobiliteitsoplossingen. Maar ook de voortdurende aandacht vanuit de politieke wereld, zowel op federaal als regionaal vlak, verheugt ons. Die aandacht ging uit naar mobiliteit in het algemeen, naar schone voertuigen, het werk en de opleidingen binnen de branche", stelt de federatie. In 2017, toen de bedrijfsvoertuigen in de kijker stonden, bezochten 437.112 mensen het Autosalon. Dat was een record voor het 'kleine' salon. Tijdens de vorige editie van het 'grote' salon, in 2016, kwamen 555.000 mensen een kijkje nemen. (NV)

