Exclusief voor abonnees 541 miljoen euro voor start-up Kylie Jenner 19 november 2019

00u00 0

Het Amerikaanse cosmeticabedrijf Coty betaalt 600 miljoen dollar (541 miljoen euro) voor 51% van de aandelen in de start-up van Kylie Jenner, de jongste van Kardashian-Jenner-zussen die wereldberoemd werden door 'Keeping up with the Kardashians'. Zij richtte het merk in 2015 op. Het raakte vooral bekend met lippenstiften en lip liners in zogenaamde 'nude' tinten.

