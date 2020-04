Exclusief voor abonnees 540 miljard euro ligt klaar om Europa erbovenop te helpen 08 april 2020

"Een gecoördineerd en omvangrijk herstelplan." Dat heeft Europa nodig om de economie er weer bovenop te helpen, zegt Eurogroepvoorzitter Mario Centeno. "We weten allemaal dat dit geen moment voor 'business as usual'-politiek is. We moeten onze burgers tonen dat Europa hen beschermt", zo sprak hij voor aanvang van een telefonisch overleg met de Europese ministers van Financiën. "Het meest omvangrijke en ambitieuze pakket dat de groep ooit heeft voorbereid ligt klaar", aldus nog Centeno. De Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europese Noodfonds (ESM) zouden daarvoor samen tot 540 miljard euro inzetten. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had eerder al gezegd dat er een Marshallplan nodig is.

