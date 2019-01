54-jarige krijgt 55ste veroordeling 10 januari 2019

Meer veroordelingen op je strafblad hebben dan verjaardagskaarsjes die je moet uitblazen: het is gelukkig niet veel mensen gegeven. Maar een 54-jarige man uit Zonnebeke mocht gisteren een 55ste veroordeling toevoegen aan zijn palmares. Hans D. is een gekend lid van de motorclub Blue Angels en kreeg voor het Gentse hof van beroep acht maanden cel voor de heling van een brommer. De man heeft een strafblad van 18 bladzijden bij elkaar 'gespaard' - vooral wegens heling en diefstal. In theorie moet D. nu tot 2037 de cel in. Binnen vier jaar komt hij mogelijk wel in aanmerking voor elektronisch toezicht.