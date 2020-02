Exclusief voor abonnees 54% fietsers blaast positief bij weekendongeval 26 februari 2020

Van alle fietsers die in het weekend betrokken raken bij een ongeval, blijkt 54% positief te blazen. Wie een stapje in de wereld zet, beschouwt de fiets immers nog vaak als een veilig alternatief voor de auto. Een grote misvatting, aldus het verkeersveiligheidsinstituut Vias. In drie jaar tijd legden 690 fietsers een positieve ademtest af nadat ze betrokken waren bij een ongeval, of ze dat nu zelf veroorzaakten of niet. Het topje van de ijsberg, volgens Vias: fietsers die meteen naar spoed worden gebracht, ondergaan zelden een alcoholtest. "Het werkelijke aantal ligt allicht vier à vijf keer hoger." Fietsers die wel blazen, hebben opvallend veel alcohol in het bloed: gemiddeld 1,7 promille. Dat zijn doorgaans 12 glazen voor een man, 7 voor een vrouw. In het weekend ligt het zelfs op 1,8 promille. "Het klopt ook niet dat je als fietser met een glaasje te veel op alleen jezelf in gevaar brengt", aldus Vias. "Bij de helft van de dronken fietsongevallen was een nuchtere automobilist betrokken." De Fietsersbond roept op tot gezond verstand, maar wil geen heksenjacht op fietsers. (DM)

