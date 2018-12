54% denkt dat koopkracht gedaald is 11 december 2018

Ruim de helft van de Belgen (54%) heeft het gevoel dat de koopkracht afgelopen jaar gedaald is, en dat die nog verder zal dalen. Amper 11% denkt dat die gestegen is. De verschillen tussen de beide landsdelen zijn groot: in Vlaanderen denkt 47% dat hij erop achteruitgegaan is, terwijl dat in Wallonië 67% is. Vooral bij kiezers van de extreemlinkse PTB (79%) en PS (74%) is dat gevoel groot. Ruim zes op de tien ondervraagden noemen 2018 ook een financieel slecht jaar. 39% zal minder uitgeven tijdens de eindejaarsfeesten dan vorig jaar.