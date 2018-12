54,526 km/uur. Geen seconde trager 69 VICTOR CAMPENAERTS 20 december 2018

Voor sommigen is de chronometer het leitmotiv in hun carrière. Neem nu Victor Campenaerts (27). Als jongen in de triatlon terechtgekomen, maar toen bleek dat hij uitblonk in het fietsonderdeel de overstap naar het wielrennen gemaakt. En met steeds meer succes: Campenaerts werd in augustus in Glasgow opnieuw Europees kampioen in het tijdrijden. Zijn topprestatie van 2018 leverde hij daarna in Innsbruck: hij pakte, als eerste Belg ooit, een medaille op het WK tijdrijden. Het werd brons: Luke Durbrigde was ongenaakbaar, maar het scheelde minder dan een seconde met Tom Dumoulin of Campenaerts had met zilver staan pronken. Het leverde hem zowaar de Kristallen Fiets op. Voor 2019 heeft Campenaerts zich een nieuw doel gesteld: het werelduurrecord verbeteren - daarvoor moet hij harder rijden dan de 54,526 km in één uur van Bradley Wiggins uit 2015. Ergens in april weten we of het hem lukt. (SSL)

