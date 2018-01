54.000 nieuwe jobs in één jaar 00u00 0

In een jaar tijd zijn er in ons land 54.410 jobs bij gekomen. Opvallend is dat er bijna 34.000 vijftigplussers méér aan het werk zijn. Dat blijkt uit cijfers die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vandaag voorstelt.

