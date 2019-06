Exclusief voor abonnees 54.000 Argenta-klanten moeten wachten op geld 05 juni 2019

Door een probleem met de overschrijvingen binnen de bank moesten 54.000 Argenta-klanten wachten op hun loon of andere betalingen. "Een pakket van inkomende betalingen is maandag verworpen. De betalingen zijn teruggestuurd naar de opdrachtgever", legt een woordvoerder uit. "De opdrachtgever moet deze betalingen nu opnieuw doorsturen." Het probleem is volgens de bank te wijten aan een menselijke fout. "Het gaat om een goedbedoelde maar onnodige manuele interventie in