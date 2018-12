53% vindt De Wever machtiger dan Michel 11 december 2018

Wie heeft de meeste macht: premier Michel of 'schaduwpremier' De Wever? In 2015 kwam de N-VA-voorzitter overduidelijk als winnaar uit de bus in onze peiling. 63% van de Belgen dacht toen dat hij de meeste macht had. Vandaag is dat nog 53%. Het verschil in perceptie tussen Michel en De Wever verkleint dus, ook in Wallonië. In 2015 dacht 35% van de Walen dat Michel meer macht had, intussen zit hij op 45%. Dat staat nog los van de gebeurtenissen van afgelopen week, want er werd gepeild tot en met 3 december. Open Vld-en MR-kiezers schatten Michel machtiger in dan De Wever. Voor PS-, DéFI- en PTB/PVDA-kiezers blijft De Wever afgetekend de baas.