Exclusief voor abonnees 53 ton explosieven via Antwerpen naar Saudi-Arabië 16 oktober 2019

Tussen januari 2018 en juni 2019 zijn in de haven van Antwerpen 53.418 kilo explosieven aan boord geladen van Saudische schepen. Dat blijkt uit documenten van het Havenbedrijf Antwerpen die 'Knack' en 'Le Soir' konden inkijken. Het gaat vooral om patronen voor wapens. In juni trok de Raad van State de vergunningen in van de Waalse wapenproducenten FN Herstal en CMI Defence voor de export van militaire goederen naar Saudi-Arabië. Vzw Vredesactie wijst op de verantwoordelijkheid van de douane: "Door de goederen te laten passeren, schendt België zijn VN-verplichtingen. Saudi-Arabië is betrokken bij de oorlog in Jemen en de VN-Mensenrechtenraad wijst op zware schendingen van het humanitair recht."

