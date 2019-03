53% Realfans gelooft in komst Hazard, Chelsea geeft hoop op 14 maart 2019

Het draagvlak is er. Uit een peiling van Madrileense sportkrant Marca blijkt dat 53 procent van de ondervraagden er vanuit gaat dat Eden Hazard de eerste transfer van Zinédine Zidane wordt. Meer dan de helft dus. Bijna 400.000 fans brachten op de website van Marca hun stem uit. Hazard wordt aanzien als de prioriteit van Zizou. Een wens die snel werkelijkheid kan worden. Chelsea heeft de hoop om Hazard te houden ondertussen opgegeven. De rest van de stemmen werd verdeeld over onder anderen Neymar (10%), Harry Kane (10%), Paul Pogba (3%), Mo Salah (3%), Christian Eriksen (2%), Sadio Mané (2%). In de enquête mochten de fans ook raden met welke spelers Zidane volgend seizoen doorgaat. Thibaut Courtois staat dertiende met 73 procent van de stemmen. Zes spelers werden naar de uitgang gestemd: duurste aanwinst ooit Gareth Bale kreeg amper 8 procent achter zijn naam. (KTH)

