53 keer levenslang voor aanslag in Turkije 24 februari 2018

In Turkije is de dader van de bloedige aanslag met een bomauto op 11 mei 2013 in Reyhanli veroordeeld tot een gevangenisstraf van 53 keer levenslang. De rechtbank in de hoofdstad Ankara achtte hem schuldig aan het opzettelijk doden van 53 mensen - onder wie vijf kinderen - en het illegaal bezit van springstoffen. Dat deelde het staatspersbureau Anadolu gisteren mee. Het is niet duidelijk of de veroordeelde in opdracht handelde van een organisatie, maar de Turkse autoriteiten houden "ultralinkse extremisten die banden hebben met de Syrische regering" verantwoordelijk voor de terreur.