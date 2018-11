53,1% van niet-EU'ers in België heeft een job 08 november 2018

Mensen met een migratieachtergrond hebben minder jobs dan Vlamingen zonder buitenlandse roots. Waar in 2016 in Vlaanderen 76,1% van de 20- tot 64-jarigen aan het werk was, lag die werkzaamheidsgraad vooral bij inwoners met een niet-EU-achtergrond een pak lager: op 53,1%. Dat blijkt uit berekeningen van het Leuvense Steunpunt Werk. Zorgwekkend is vooral dat de kloof niet wordt gedicht. "Waar de groep afkomstig uit de 28 EU-lidstaten er tussen 2012 en 2017 met 4,3% op vooruitging, maakt de groep van buiten de EU géén inhaalbeweging." Als redenen ziet men onder meer de vaak lagere opleiding, een minder goede beheersing van het Nederlands en discriminatie. Vrouwen uit die groep bieden zich ook in mindere mate aan op de arbeidsmarkt.

