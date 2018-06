522 illegale kinderen herenigd met ouders 25 juni 2018

Sinds president Donald Trump vorige week een verklaring tekende die een einde maakte aan de gedwongen scheiding van ouders en kinderen die illegaal het land binnenkwamen, zijn 522 kinderen herenigd met hun ouders. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten. Wel niet alle kinderen zullen kunnen terugkeren naar hun ouders, zo zegt het ministerie. Bijvoorbeeld als de familierelatie niet kan worden aangetoond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zitten er nog 2.053 minderjarigen in opvangcentra, maar de meesten zouden de grens zijn overgestoken zonder ouders. Voor hen wordt naar opvang gezocht. Intussen wil Trump migranten zonder verblijfspapieren het recht op een proces ontzeggen. "We kunnen niet toelaten dat al die mensen ons land binnenvallen", tweette hij. "Als iemand aankomt, moeten we die meteen zonder tussenkomst van een rechter terugsturen naar vanwaar hij gekomen is."

