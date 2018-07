522.765 studenten aan het werk 19 juli 2018

Vorig jaar hebben 522.765 jongeren minstens één uur gewerkt als jobstudent. Dat is 4% meer dan in 2016, blijkt uit cijfers van de RSZ. Opvallend: werkte in 2012 nog 37% van de studenten enkel in de zomermaanden, dan was dat vorig jaar maar 25%. Het percentage studenten dat in alle vier de kwartalen aan de slag was, steeg dan weer van 12 naar 21%. Een gemiddelde student werkt tegenwoordig 171 uur, verdeeld over één à twee jobs en verdient daarmee 1.997 euro bruto (+13%). Volgens Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, is de hervorming van studentenarbeid naar een systeem met uren "een goede zaak voor iedereen". "Studenten kunnen nu veel flexibeler kiezen wanneer ze willen werken en werkgevers kunnen veel makkelijker inspelen op piekmomenten."

