52-jarige Cash kan het nog (een beetje)

De Hopman Cup is eigenlijk een veredeld demonstratietoernooi en daardoor kan er wel wat geschoven worden in dit officieuze wereldkampioenschap voor gemengde landenteams. Gisteren moest tijdens het duel tussen de VS en Japan zo de Australische Madisson Inglis invallen voor een zieke Naomi Osaka. Toen ook Jack Sock het na één set voor bekeken hield tegen Yuichi Sugita bleef er niet veel volk meer over voor het dubbel gemengd. Pat Cash, ex-coryfee en huidig coach van Coco Vandeweghe, sprong dan maar in voor wat tennislol. "De opwarming verliep goed", grapte de 52-jarige Cash. "Daarna had ik enkele games waarin ik piekte, tijdens de eerste tien minuten. Van dan af aan ging het eigenlijk alleen maar bergaf." Cash en Vandeweghe wonnen wel, in twee sets. Veel maakte het niet uit, de VS had al gewonnen spel omdat Osaka niet kon aantreden. (FDW)

