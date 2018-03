52 dreigbrieven omdat hond te luid blaft 01 maart 2018

Een 70-jarige uit Wommelgem heeft al 52 dreigbrieven in de bus gekregen omdat haar hond te luid blaft. 'Wij zijn het kotsbeu', en 'Ga naar een hondenschool met die blaffer', staat erin. In de laatste brief stond: 'Als jij het niet oplost, lossen wij het op'. De brieven waren ondertekend met 'De buurtbewoners', maar toen baasje Liliane De Clercq haar buren aansprak, vielen ze uit de lucht. De vrouw geeft toe dat het dier af en toe blaft. "Maar welke hond doet dat niet?" Na de laatste dreigbrief trok ze naar de politie en diende een klacht in. (ADA)