52 dieren verwaarloosd... ...en boer is boos na inbeslagname 17 juli 2018

00u00 0

De autoriteiten hebben bij een boer in het Oost-Vlaamse Meldert 152 dieren in beslag genomen na diverse klachten over verwaarlozing. In totaal werden 63 schapen, 44 ezels, 30 ganzen en 15 geiten meegenomen - tot woede van de eigenaar. Toen Dierenwelzijn Vlaanderen en asiel De Zorghoeve langskwamen, reageerde de boer zo boos dat de politie erbij gehaald moest worden om de rust te bewaren.