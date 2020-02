Exclusief voor abonnees 52.526 jongeren slikken antidepressiva 28 februari 2020

Het aantal jongeren dat antidepressiva neemt, is opnieuw gestegen. In 2018 waren het er 52.526, een toename met 1,9% in vergelijking met 2017, toen het om iets meer dan 51.500 jongeren ging. In 2015 en 2016 ging het telkens om ruim 51.600 tieners. De stijging is vooral merkbaar in de categorie 15- tot 18-jarigen. Daar namen in 2018 ruim 8.670 jongeren antidepressiva, 400 meer dan in 2015. Bij de 11- tot 14-jarigen ging het in 2018 om ruim 1.900 jongeren, terwijl het er drie jaar eerder 1.770 waren. Bij de 19- tot 22-jarigen gaat het om een stijging van 16.366 in 2015 naar 17.107 in 2018. Bij de 23- tot 26-jarigen, ten slotte, is het antidepressivagebruik licht gedaald, van ruim 25.200 in 2015 tot 24.800 drie jaar later. CD&V-Kamerlid Nawal Farih, die de cijfers opvroeg bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), spreekt van een "alarmerende trend". "Dit bevestigt dat mentale gezondheidszorg één van de grote prioriteiten van de toekomst wordt." Ze vraagt om artsen nog meer te sensibiliseren om minder snel antidepressiva voor te schrijven en alternatieven zonder medicatie aan te reiken.

