516.924 downloads voor 112-app (maar da's nog te weinig) 24 januari 2019

De app 112 BE, waarmee je sinds juni 2017 de noodcentrales kan bereiken, is al 516.924 keer gedownload. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg bij binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V). Toch is dat nog te weinig. Demon pleit voor meer lokale campagnes om de app bekender te maken. Het voordeel van 112 BE is dat er tijdens het gesprek elke 30 seconden een indicatie van de locatie wordt gestuurd. "Dat kan mensenlevens redden. Heb je de centrales gebeld en reageer je daarna niet meer, dan kunnen zij je gsm laten rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen terugvinden." Hoeveel mensen de app al effectief gebruikt hebben om de hulpdiensten te bellen, is niet duidelijk. (ARA)

HLN