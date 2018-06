51 punten en toch verliezen Lebron James 02 juni 2018

Aan LeBron James lag het donderdag niet in de eerste wedstrijd van de NBA Finals: de 33-jarige forward van de Cleveland Cavaliers scoorde 51 punten, nam 8 rebounds en gaf 8 assists. Toch volstond dat niet voor de zege: Golden State Warriors won, na verleningen, met 124-114. Een gemiste kans want bij een 107-107-stand, met nog 4,7 seconden in het vierde kwart te gaan, greep JR Smith de aanvallende rebound voor de Cavs. Hij dacht dat ze één punt voor stonden en dribbelde weg van de korf. Overtime dus - de blunder brak Cleveland zuur op.

