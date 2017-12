51.100 00u00 0

51.100 liter. Die indrukwekkende plas water drinkt een mens gemiddeld bij leven op. Zo rekende het Nederlandse magazine Kijk voor, uitgaande van een 80-jarige die dagelijks 1,75 liter water drinkt. Wat dus resulteert in 51.100 liter. Dat lijkt haast op de inhoud van een zwembad, maar is het nog lang niet. In een olympisch zwembad past namelijk 2,5 miljoen liter water. (StV)