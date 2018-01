500 24 januari 2018

KV Mechelen kon al 500 minuten op rij niet scoren. Het is van het seizoen 2002-2003 geleden dat Malinwa in eerste klasse nog zo moeilijk het doel vond. Vijftien jaar geleden, toen de club in vereffening ging, bleef het 617 minuten van een goal verstoken. Het absolute dieptepunt is dus (nog) niet bereikt.