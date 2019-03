Exclusief voor abonnees 500ste match in eerste klasse voor Dury 30 maart 2019

Dan toch 'feest' in play-off 2. Francky Dury (61) viert vanavond zijn 500ste match in eerste klasse. De coach van Zulte Waregem komt zo in een select gezelschap. Alleen Robert Waseige (818 matchen), Jon Dogaer (708 matchen), Georges Leekens (685 matchen), Hugo Broos (645 matchen), Henk Houwaart (641 matchen), Han Grijzenhout (570 matchen), Aimé Anthuenis (562 matchen) en Jan Ceulemans (502 matchen) rondden eveneens die kaap. De voorlopige balans van Dury: 194 zeges, 180 draws en 125 nederlagen. Hij zal 470 duels voor de dug-out bij Essevee gestaan hebben, 30 met AA Gent. Opvallend: aanvoerder Davy De fauw speelt dan weer zijn 250ste match in eerste klasse. (VDVJ/JSe)