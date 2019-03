500 vragen over herstructurering 02 maart 2019

Vakbonden en directie bij Proximus hebben al tien volle dagen vergaderd over het herstructureringsplan van de directie, waarbij 1.900 banen dreigen te sneuvelen. In totaal hebben de vakbonden 500 vragen op tafel gelegd. Maar voorlopig is het nog niet tot echte onderhandelingen gekomen. De informatie- en consultatiefase loopt nog altijd. "Maar dat kan je niet blijven rekken", stelt Dominique Leroy.

