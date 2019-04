Exclusief voor abonnees 500 soezen Dat heb je met een jarige bakkerszoon 03 april 2019

De kleine Charlie uit De Haan blaast op 12 april drie kaarsjes uit. Maar omdat het volgende week paasvakantie is, werd zijn verjaardag nu al gevierd op school. En wat brengt een jarige bakkerszoon mee voor de andere kinderen? Juist, een enorme taart. Van wel liefst 500 soezen groot. "Twee mensen hebben er zes uur aan gewerkt", aldus mama Audrey, die sinds een jaar samen met haar man Jonas een eigen bakkerij heeft. "Omdat het ook net Charlies verjaardag was, kwamen we op het idee van een reuzentaart. Zo kon de hele school meegenieten." En Charlie? Die was erg onder de indruk toen alle kindjes een liedje voor hem zongen. Het bakkerskoppel heeft nog een zoon die een jaar jonger is. "We beseffen dat we verwachtingen hebben gecreëerd. Hopelijk kunnen we nog volgen als ze 18 worden", lacht mama Audrey. (LBB)

