500 kindjes moeten raadsel rond autisme ontrafelen 25 april 2018

Om autisme vroeger op te sporen, gaan onderzoekers van de Universiteit Gent en de KU Leuven 500 kinderen tussen 5 maanden en 3 jaar opvolgen. Nu wordt de vroegste diagnose gesteld als de kinderen 2 à 3 jaar oud zijn, of zelfs later. "We willen sneller kunnen ingrijpen", zegt professor Herbert Roeyers (UGent). Drie groepen kinderen worden voor dit onderzoek gevolgd: baby's die een broertje of zusje met een autismespectrumstoornis hebben, te vroeg geboren kinderen en kinderen met hardnekkige en niet meteen te verklaren voedingsproblemen.