500 Belgen in stadion 14 juli 2018

00u00 0

Slechts 500 Belgen maken de verplaatsing naar Sint-Petersburg. Ook vanuit Engelse hoek is het enthousiasme naar verluidt beperkt, maar exacte cijfers wil de FIFA niet geven. Overigens is het niet zeker dat het stadion uitverkocht is, wat ook voor de halve finale tegen Frankrijk niet het geval was. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN