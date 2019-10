Exclusief voor abonnees 50 tinten herfst 30 oktober 2019

Omdat we de voorbije weken gespaard bleven van al te woeste winden, staan de bomen nog steeds te pronken met hun kleurrijke herfsttooi. Het ideale moment om een fikse boswandeling te maken, dus - zeker nu het weer meezit. Nog tot de laatste dag van de maand kunnen we genieten van een heerlijk zonnetje. Vrijdag is het uit met de pret en moet de paraplu worden bovengehaald. (MAC)

