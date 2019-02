50 tinten grijs onze opinie 20 februari 2019

00u00 0

De volgende presidentsrace in de VS zou weleens kunnen uitdraaien op de politieke variant van '50 shades of grey'. Met in de rechterhoek Donald Trump, tegen dan een 'rebel with a cause' van 74. En in de uiterst linkse hoek Bernie Sanders, een frisse jongeling van 79 in 2020. Of het moet zijn dat de kersverse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de binnenkort 80-jarige Nancy Pelosi, zich alsnog in de strijd gooit. Maandag kwam ze met haar gevolg op de koffie bij Charles Michel (43). Het leek wel alsof de premier een delegatie van Okra over de vloer had.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN