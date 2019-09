Exclusief voor abonnees 50 scouts in uitverkochte Red Bull Arena 17 september 2019

Geen enkel ticketje meer verkrijgbaar in Salzburg voor de wedstrijd van vanavond. Met 29.500 fans zal de Red Bull Arena afgeladen vol zitten voor de komst van Racing Genk. Volgens de Oostenrijkse media zullen er ook meer scouts dan ooit een wedstrijd van Salzburg bijwonen. Er kwamen bij de Oostenrijkse landskampioen 50 aanvragen binnen van topclubs uit alle windhoeken. Vermoedelijk komen ze vooral Haland en Szoboszlai bekijken, maar uiteraard kunnen ook Berge, Maehle of Samatta zich in de kijker spelen. (SJH)